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Гасили из пулеметов и минометов: стало известно о новой провокации боевиков на Донбассе

понедельник, 06 мая 2019, 19:25
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С начала суток, 6 мая, в зоне военного конфликта на Донбассе не один украинский военнослужащий не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении.

Также военные уточнили, что позиции ВСУ боевики обстреляли в районе Марьинки, Гранитного, Талаковки, Троицкого, Лебединского, Новозвановки.

Как сообщалось, жителей Донбасса "заманивают" по крымскому сценарию: российскими паспортами и пенсией РФ (всего на 818 грн большей, чем украинская).

Подробнее о том, как прекратить войну и вернуть Крым, читайте в материале "Апострофа": У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук.

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