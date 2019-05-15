США накрыл гигантский град размером с яйцо: опубликованы фото и видео

13 мая Северную Каролину и Флориду (США) охватили мощные грозы, которые сопровождались активным выпадением осадков.
Как сообщают местные телеканалы, во время ливней здесь выпал крупный град размером с куриное яйцо.
Очевидцы непогоды сообщают, что порывы ветра достигали 80 километров в час. Во многих городах ветром выкорчевало деревья, а также были повреждены линии электропередач. Огромных размеров град разбивал стекла автомобилей, домов и витрины магазинов.
Тем временем местные метеорологи предупреждают людей, что в ближайшее время непогода может вернуться.
В свою очередь в социальных сетях появилось множество фото и видео последствий мощной грозы.
Ранее "Апостроф" сообщал, что 14 мая Запорожье накрыла непогода с ливнем и градом.