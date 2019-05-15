Под Ровно жизнь депутату спасла свадьба: фото и видео с места взрыва

В Ровенской области неизвестные в ночь на 13 мая забросили в дом депутата районного совета гранату: к счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Инцидент произошел в селе Яцковичи. Гранату бросили в дом 57-летнего Юрия Гапона – лесничего Балашовского лесничества Березневского лесхоза.

"Связываем эти события с профессиональной деятельностью: то, что лес не дает разворовывать и так далее... Обошлось без жертв - в доме никого не было, он как раз вчера сына женил, поэтому все в то время еще были в кафе. Видно, эти люди знали, что никого дома нет, поэтому бросили гранату в окно и она разорвалась в доме", – говорит главный лесничий лесхоза Александр Гагауз.

Главный лесничий предполагает, что злоумышленник хотел напугать его подчиненного, который является еще и депутатом районного совета.

С места происшествия криминалисты изъяли обломки гранаты, а также запал к ней с маркировкой.

В результате взрыва никто не пострадал. В полиции это преступление предварительно квалифицировали как хулиганство.

Впрочем, проведя дополнительные следственные действия, полицейские переквалифицировали указанное событие на "покушение на убийство". Взрыв был опасным для жизни двух и более лиц.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Марганце Днепропетровской области молодой человек с наркотической зависимостью взорвал гранату в людном месте, в результате происшествия есть жертвы.