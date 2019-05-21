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Под Херсоном полиция вырвала из лап насильников школьницу: подробности

вторник, 21 мая 2019, 18:03
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19 мая ночью в Херсонской области правоохранители задержали двоих мужчин, которые напали на школьницу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Преступление произошло в полночь в городе Геническ. Двое мужчин на улице напали на 16-летнюю девушку и затащили ее за торговые ларьки. Злоумышленники отобрали у нее мобильный телефон и пытались изнасиловать.

Инцидент вовремя заметили сотрудники отдела патрульной полиции в АР Крым. Они оперативно задержали преступников, изъяв у них телефон потерпевшей.

"Установлено, что оба задержанных ранее судимы: 27-летний житель Геническа за нанесение тяжких телесных повреждений, а 30-летний житель Новотроицкого района за умышленное убийство. Злоумышленники были задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как заявил начальник Генического отдела полиции Сергей Балута, 21 мая суд избрал злоумышленникам меру пресечения - содержание под стражей. Сейчас они находятся в следственном изоляторе. Открыты уголовные производства по части 2 статьи 186 Уголовного кодекса Украины "Грабеж" и части 3 статьи 152 УК Украины "Изнасилование", а также статьи 15 УК Украины "Покушение на преступление". Злоумышленникам может грозить лишение свободы на срок до 12 лет.

Как сообщал "Апостроф", в Житомирской области полиция задержала двух мужчин, которых подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

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