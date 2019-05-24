Во Львове произошло серьезное ЧП с самолетом Boeing

В четверг, 23 мая, в аэропорту Львова совершил аварийную посадку самолет Boeing 737.

Об этом сообщает ресурс Krapka, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в 19:50 в международном аэропорту им. Даниила Галицкого. Там самолет турецкой лоукост-авиакомпании Pegasus Airlines экстренно приземлился.

Рейс совершался со Львова в Стамбул (Турция). По предварительным данным у самолета возникли проблемы с двигателем. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о новом серьезном ЧП с самолетом в России. В частности, речь идет о борте, который следовал из Кипра в Самару.

Также рейсовый самолет Киев - Шарм-эль-Шейх был вынужден совершить экстренную посадку в Одессе из-за информации о заминировании.