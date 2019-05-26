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Массовое пленение бойцов ВСУ на Донбассе: появились имена и фото

воскресенье, 26 мая 2019, 00:06
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Обнародованы имена восьми украинских военнослужащих, которые 22 мая попали в плен боевиков на Донбассе.

Об этом сообщает волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк на своей странице в Facebook.

В плен попало 8 военных:

  • Старший сержант Беспалый Роман Владимирович (17.06.1981)

  • Старший солдат Пундор Борис Иосифович (03.03.1965)

  • Старший солдат Горяинов Максим Анатольевич (28.07.1984)

  • Старший солдат Дуванов Ким Владимирович (25.11.1971)

  • Старший солдат Корсун Павел Юрьевич (21.06.1982)

  • Прапорщик Шайдов Виктор Андреевич (27.10.1970)

  • Старший солдат Геймур Александр Юрьевич (1994)

  • Старший солдат Гордейчук Юрий Николаевич (25.09.1982)

Напомним, военные по ошибке попали на неподконтрольные украинской власти территории, которые оккупировали боевики.

Как сообщал "Апостроф", боевики, в плену которых оказались восемь украинских военнослужащих, собираются выставить их в качестве предателей, которые сами сдались оккупантам.

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