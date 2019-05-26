Массовое пленение бойцов ВСУ на Донбассе: появились имена и фото

Обнародованы имена восьми украинских военнослужащих, которые 22 мая попали в плен боевиков на Донбассе.

Об этом сообщает волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк на своей странице в Facebook.

В плен попало 8 военных:

Старший сержант Беспалый Роман Владимирович (17.06.1981)

Старший солдат Пундор Борис Иосифович (03.03.1965)

Старший солдат Горяинов Максим Анатольевич (28.07.1984)

Старший солдат Дуванов Ким Владимирович (25.11.1971)

Старший солдат Корсун Павел Юрьевич (21.06.1982)

Прапорщик Шайдов Виктор Андреевич (27.10.1970)

Старший солдат Геймур Александр Юрьевич (1994)

Старший солдат Гордейчук Юрий Николаевич (25.09.1982)

Напомним, военные по ошибке попали на неподконтрольные украинской власти территории, которые оккупировали боевики.

Как сообщал "Апостроф", боевики, в плену которых оказались восемь украинских военнослужащих, собираются выставить их в качестве предателей, которые сами сдались оккупантам.