Массовое пленение бойцов ВСУ на Донбассе: появились имена и фото

Обнародованы имена восьми украинских военнослужащих, которые 22 мая попали в плен боевиков на Донбассе.
Об этом сообщает волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк на своей странице в Facebook.
В плен попало 8 военных:
- Старший сержант Беспалый Роман Владимирович (17.06.1981)
- Старший солдат Пундор Борис Иосифович (03.03.1965)
- Старший солдат Горяинов Максим Анатольевич (28.07.1984)
- Старший солдат Дуванов Ким Владимирович (25.11.1971)
- Старший солдат Корсун Павел Юрьевич (21.06.1982)
- Прапорщик Шайдов Виктор Андреевич (27.10.1970)
- Старший солдат Геймур Александр Юрьевич (1994)
- Старший солдат Гордейчук Юрий Николаевич (25.09.1982)
Напомним, военные по ошибке попали на неподконтрольные украинской власти территории, которые оккупировали боевики.
Как сообщал "Апостроф", боевики, в плену которых оказались восемь украинских военнослужащих, собираются выставить их в качестве предателей, которые сами сдались оккупантам.