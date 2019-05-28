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Родня не верит полиции: видео и новые детали гибели известного украинского мецената и его жены

вторник, 28 мая 2019, 23:22
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Причиной смерти известного мецената Михаила Петрива и его супруги стала ссора между ними.

Об этом сообщает ТСН.

Оказалось, что полиция нашла предсмертную записку, которая и прояснила все обстоятельства смерти супругов.

"У женщины ранения - в области живота, у мужчины – в области груди. Изъят с места происшествия предмет, похожий на обрез", - сообщил начальник Коломыйского райотдела полиции Остап Билейчук.

По версии полицейских, между супругами произошел конфликт, который привел к их смерти. Так, во время ссоры меценат достал обрез и выстрелил супруге в живот. Затем поджег дом и выстрелил себе в грудь. Все это произошло чуть более чем за час.

"Было четко видно, что двор был закрыт, бегала собака, хата была закрыта, поэтому подозревать постороннее проникновение нет оснований", - пояснил Билейчук.

Но родственники погибших не верят этой версии.

"Это самое простое и самое очевидное, что они могли предложить. Таким образом фактически закрыли дело так его и не открыв. Я не верю и те, кто знает моего отца и мою мать, не могли в это верить. Их видели за полчаса до инцидента, они были нормальными людьми, адекватными, которые имели планы на жизнь", - говорит дочь погибших Анна Петрив.

При этом, в полиции настаивают на своей версии, ссылаясь на предсмертную записку мужчины, в которой он просит родных простить его. Теперь правоохранители пытаются установить, что могло стать причиной конфликта.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Черкассах убили известного бизнесмена.

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