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В Киеве прогулка детей в лесополосе закончилась кошмаром: фото

среда, 29 мая 2019, 01:23
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В понедельник, 27 мая в Киеве дети обнаружили труп мужчины неподалеку от своего дома по улице Бориспольской.

Об этом сообщило издание "Информатор" со ссылкой на очевидцев и правоохранителей с места событий.

Отмечается, что тело лежало в лесопосадке у жилого дома. Дети заметили его еще днем, но не придали значения, поскольку подумали, что мужчина возможно спит. Однако уже к 21:00, когда стало понятно, что он за несколько часов не двигался, дети сообщили родителям. Те вызвали полицию и скорую помощь примерно в 21:25.

Медики, прибыв на место констатировали смерть мужчины. При этом они отметили, что при осмотре тела, не было обнаружено следов насильственной смерти.

Через несколько часов также была установлена личность мужчины - им оказался 55-летний житель соседнего дома.

Следственная группа на месте происшествия выясняет обстоятельства его смерти, открыто уголовное производство.

Как сообщал "Апостроф", ранее жителя Ковеля Волынской области, который уехал из своего дома на велосипеде и не вернулся, нашли повешенным в лесополосе рядом с городом.

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