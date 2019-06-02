​Рашисты прикрывались детьми: в сети вспомнили первый день войны в Луганске

Журналист Денис Казанский напомнил, как 5 лет назад пророссийские боевики напали на Луганск.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"В этот день 5 лет назад начались боевые действия в Луганске. Рано утром боевики напали на луганский погранотряд, который находился на своей базе и никого не атаковал. Вспоминайте об этом каждый раз, когда вам будут лгать, что войну начала Украина, а "ополченцы" не хотели войны"", - говорится в сообщении.

Под постом появились комментарии жителей Донбасса, которые тоже помнят, как все было.

"Интереснее, где были местные сбу и менты. И почему они не напали первыми на "ополченцев"", "рашисты прикрывались детьми, кстати, когда по улицам бегали", "А как артиллерия рашки лупила по украинским воинам прямо со своей территории? А наши не могли ответить", - вспоминают комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", российский пропагандист Захар Прилепин заявил, что жители Донбасса имеют мало общего с россиянами и по сути своей являются "хохлами", что активно начали обсуждать в социальных сетях.