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У Зеленского отреагировали на снос скандального памятника в Харькове

понедельник, 03 июня 2019, 18:42
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Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского, Юлия Мендель, заявила, что ситуация в Харькове вокруг памятника маршалу Жукову – пример непродуманной и несовершенной гуманитарной политики, которая проводилась в Украине в последние годы.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, эта ситуация также является свидетельством "крайней необходимости введения процедур народовластия и нового качества диалога между властью и обществом".

"Закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" закладывает правовую коллизию. Он требует переименования и сноса памятников советским деятелям, но одновременно делает исключения для случаев, когда такие исторические памятники связаны с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов с территории Украины. (Пункты д) и е) части 4 статьи 1 Закона). Таким образом, закон не требует сноса памятника. Но правовая коллизия, связанная с ним - так же как с переименованием проспекта - присутствует. Тем более, при отсутствии общественного консенсуса по этому вопросу в городе Харькове", – отметила Мендель.

Президент считает, что решение подобных конфликтов является делом "исключительно территориальной общины города".

"Что предусматривает проведение общественных консультаций и слушаний и достижения оптимального решения, которое бы удовлетворило все заинтересованные стороны. Городской голова, как лидер территориальной общины, должен быть арбитром в этом противостоянии и организовать процесс поиска оптимального решения, а не становиться на чью-то сторону", – подчеркивается в сообщении.

"Реакцию на ситуацию со стороны МИД РФ президент считает очередным вмешательством во внутренние дела суверенного государства и предостерегает российскую сторону от повторения подобных шагов", - добавила пресс-секретарь Зеленского.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 2 июня активисты с национальной символикой, собравшиеся в Харькове напротив Дворца Спорта, повалили с постамента бюст маршала Георгия Жукова.

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