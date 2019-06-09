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В Бангладеш пропала группа украинских туристов: дипломаты раскрыли детали

воскресенье, 09 июня 2019, 19:08
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Шестерых украинцев вместе с несколькими гражданами Румынии и Болгарии задержали в Бангладеш, посольство Украины обратилось в МИД страны с просьбой предоставить объяснения.

Об этом со ссылкой на замдиректора департамента консульской службы Василия Кирилича сообщает "Украинская правда".

Как отмечается, 29 мая шесть друзей-спортсменов из Бердичева в возрасте от 18 до 45 лет отправились в туристическую поездку в Бангладеш. В последний раз родственники общались с ними по телефону 31 мая. С первого июня и до сих пор связаться с ними не удавалось.

Позже стало известно, что украинцы вместе с несколькими гражданами Румынии и Болгарии были задержаны полицией Бангладеш, им инкриминируют ограбление банкомата в составе ОПГ и сопротивление представителям местной полиции во время задержания.

По словам замглавы Администрации президента Кирилла Тимошенко, в Бангладеш вылетает консульская группа для выяснения ситуации и оказания необходимой помощи гражданам Украины.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 5 июня несколько сотен туристов из Украины летели на турецкий курорт Мармарис, однако из-за технических проблем приземлились в аэропорту Анталии.

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