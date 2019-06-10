Шутки зашли слишком далеко: атомную электростанцию под Ровно "заминировали"

В понедельник, 10 июня, в полицию Ровенской области в течение получаса поступили два сообщения о заминировании университета и Ровенской АЭС.
Об этом сообщила пресс-служба полиции области.
По данным правоохранителей, в 10.55 помощник ректора Ровенского государственного гуманитарного университета сообщил, что на электронный адрес учебного заведения пришло письмо о заминировании здания.
Через 25 минут полицию уведомили о заминировании Ровенской АЭС возле города Вараш.
Отмечается, что в Ровно на улице Степана Бандеры работают сотрудники взрывотехнического отдела, кинологи и экстренные службы.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", также 10 июня правоохранители в Киеве проводят обследование территории Верховной Рады и других объектов из-за сообщений о минировании.