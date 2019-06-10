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Шутки зашли слишком далеко: атомную электростанцию под Ровно "заминировали"

понедельник, 10 июня 2019, 15:58
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В понедельник, 10 июня, в полицию Ровенской области в течение получаса поступили два сообщения о заминировании университета и Ровенской АЭС.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

По данным правоохранителей, в 10.55 помощник ректора Ровенского государственного гуманитарного университета сообщил, что на электронный адрес учебного заведения пришло письмо о заминировании здания.

Через 25 минут полицию уведомили о заминировании Ровенской АЭС возле города Вараш.

Отмечается, что в Ровно на улице Степана Бандеры работают сотрудники взрывотехнического отдела, кинологи и экстренные службы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", также 10 июня правоохранители в Киеве проводят обследование территории Верховной Рады и других объектов из-за сообщений о минировании.

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