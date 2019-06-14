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Катастрофа MH17 на Донбассе: стало известно, когда назовут имена виновных

пятница, 14 июня 2019, 17:55
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Следственная группа по расследованию катастрофы МН17 созывает пресс-конференцию на 19 июня, во время которой будет представлен прогресс в расследовании.

Как сообщила голландская телерадиокомпания NOS, во время мероприятия следователи объявят имена лиц, ответственных за сбивание лайнера.

Ранее были опубликованы результаты международного расследования ужасной катастрофы. Тогда эксперты заявили, что Boeing рейса МН17 был сбит из российского зенитного комплекса "Бук", который был доставлен на юго-восток Украины с 53-й зенитной ракетной бригады под Курском.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские пограничники задержали боевика из банды "Восток", который "охранял" обломки малайзийского пассажирского самолета рейса MH17, сбитого на оккупированном Донбассе.

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