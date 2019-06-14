Смертельное ДТП с украинцами в Польше: появились обновленные данные о числе жертв

Польская пресса опубликовала новые подробности смертельного ДТП в Польше, в котором погибли трое украинцев и один получил травмы.

Как сообщает "Радио Трек", 19-летний парень, которому удалось выжить в результате столкновения, скончался в больницу.

Местные СМИ отмечают, что у погибших не было при себе документов. Позже полиция установила, что в аварии погибли украинцы 1981, 1987, 1986-го и 2000-го годов рождения. Все они являются уроженцами села Борбин Млинивского района.

Родные украинцев уже направлиись в Польшу, чтобы решить юридические вопросы и забрать тела домой.

На запад Польши также отправился и консул Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что роявились фото с места аварии в Любском воеводстве Польши, в которой погибли граждане Украины.