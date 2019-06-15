​Обострение на Донбассе: боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минометов

В зоне ООС с начала суток зафиксировано восемь вражеских обстрелов, боевики вели обстрелы из запрещенных минскими соглашениями минометов и другого оружия.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
"С начала суток враг восемь раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра
Вследствие вражеских обстрелов, как отмечается, потерь среди украинских военнослужащих нет.
"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - добавили в штабе.
Как сообщал "Апостроф", 15 июня стало известно о смерти на Донбассе украинского военнослужащего Ивана Сиренко, у которого остановилось сердце.