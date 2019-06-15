​Обострение на Донбассе: боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минометов

В зоне ООС с начала суток зафиксировано восемь вражеских обстрелов, боевики вели обстрелы из запрещенных минскими соглашениями минометов и другого оружия.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"С начала суток враг восемь раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Вследствие вражеских обстрелов, как отмечается, потерь среди украинских военнослужащих нет.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - добавили в штабе.

Как сообщал "Апостроф", 15 июня стало известно о смерти на Донбассе украинского военнослужащего Ивана Сиренко, у которого остановилось сердце.