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​Боевики опять устроили провокации на Донбассе и понесли потери

понедельник, 17 июня 2019, 08:59
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16 июня вооруженные формирования Российской Федерации 30 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Враг бил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, обстреливал наших защитников с вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 23 раза обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 7 раз.

За минувшие сутки два украинских защитника получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащему Минским договоренностям.

По данным разведки 15 июня два оккупанта получили ранения.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил 7 раз. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил 5 обстрелов позиций украинских защитников. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг 2 раза обстрелял позиции Объединенных сил.

За текущие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет.

Как сообщал "Апостроф", 15 июня боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе 21 раз нарушили режим прекращения огня и получили мощную ответ бойцов ВСУ: один оккупант ликвидирован.

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