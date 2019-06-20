​Отдых за колючей проволокой: журналисты показали фото скандального пляжа в Севастополе

В сети появились фото популярного ранее пляжа в оккупированном Севастополе (Крым), который продолжают застраивать элитными постройками.

Соответствующие фото опубликовал "Крым.Реалии".

Пляж Солдатский, который находится в Гагаринском районе Севастополя, единственный в микрорайоне "Омега-2" с населением в несколько десятков тысяч человек.

Местные жители и общественники на протяжении нескольких лет боролись с застройкой прибрежной территории элитной недвижимостью.

В 2013 году пляж удалось отстоять, а сегодня на протесты никто не выходит. Российские власти города, напротив, взяли сторону высокопоставленного девелопера.

Севастопольские СМИ горько констатируют: "Солдатского пляжа больше нет". Теперь он называется "Адмиральская лагуна".

Битва со строительной фирмой была проиграна, а часть пляжа – реконструирована и введена в строй 1 июня нынешнего года.

Как сообщал "Апостроф", аннексированный Россией Крым российские оккупанты с каждым днем все больше и больше превращают в настоящую свалку.