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Появились фото нового пополнения "бригады 200" на Донбассе

воскресенье, 23 июня 2019, 15:57
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В зоне военного конфликта на Донбассе ликвидировали двух боевиков.

Об этом сообщил блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

"Пивень Дмитрий Анатольевич (Дружковка, 14/07/89) стал "груз200" ~22/06/19 (обстоятельства смерти требуют уточнения) и Бессараб Александр Романович (Макеевка, 06/04/94) стал "груз200" ~21/06/19 (обстоятельства смерти требуют уточнения)", - говорится в подписях к фото ликвидированных боевиков.

Отмечается, что Бессараб входил в базу "Миротворец".

Как сообщал "Апостроф", ранее было опубликовано видео ликвидации снайпера боевиков под Донецком.

Также аэроразведчики вместе с ВСУ и другими спецподразделениями на Донбассе не упускают любую возможность проучить боевиков и приблизить победу над врагом.

Помимо этого, в Объединенных силах опознали и опубликовали данные и фото ликвидированных за март боевиков оккупационных войск на Донбассе. В частности, из 56 убитых террористов, 12 были опознаны, найдены их профили в соцсетях и фотографии.

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