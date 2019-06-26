Появились подробности мощного взрыва в Вене

В результате мощного взрыва, который прогремел в среду, 26 июня, в Вене (Австрия) в жилом пятиэтажном доме, ранения получили 10 человек.

Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, в результате взрыва на улице Прессгассе дом частично обрушился с лицевой стороны. Взрывная волна была ощутима на нескольких соседних улицах, в прилегающих домах выбило стекла в окнах.

Отмечается, что жители дома, где прогремел взрыв, были эвакуированы. У четверых пострадавших тяжелые ранения.

В настоящее время на месте завалов работают спасатели с собаками. Предполагается, что в разрушенном доме могут до сих пор находиться люди.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали фото мощного взрыва в Туркестанской области Казахстана на территории воинской части, сделанные с помощью спутника.

Между тем, в ночь на вторник, 25 июня, в Харькове прогремел мощный взрыв у супермаркета.

В ночь на 16 июня на перекрестке улиц Тургеньевской и Бульварно-Кудрявской в Киеве прогремел сильный взрыв, который уничтожил гаражные здания.