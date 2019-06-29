В Италии женщина спаслась от ужасной смерти с помощью вина: подробности ЧП

В Италии женщина застряла в лифте без телефона, но с ящиком вина, и провела в замкнутом пространстве более суток.

Об этом сообщает издание "Corriere del Veneto".

Инцидент произошел в пятницу, 28 июня, в центре города Падуи с 50-летней местной жительницей. Она просидела в сломанном лифте 27 часов.

Как стало известно, женщина, которая живет одна, решила перенести в подвал коробку вина. Но лифт, в котором она спускалась, внезапно остановился между этажами. У женщины не было с собой сотового телефона. Кроме того, старый лифт не оборудовали системой аварийного вызова диспетчера. Жительница дома пыталась позвать кого-то на помощь, однако никто ее не услышал.

Отмечают, что из-за рекордной жары она могла умереть, так как кабинка лифта сильно нагрелась. Чтобы спастись от духоты и обезвоживания, узница принялась пить вино.

После более чем суточного заточения женщину спасла ее дочь. Девушку обеспокоило, что мать долго не брала телефон. Дочь приехала в дом мамы, услышала ее крики и вызвала пожарных. Женщину благополучно извлекли из лифта. Помощь врачей ей не понадобилась.

Как напомнили в издании, в Падуе это не первый случай со старыми лифтами. Год назад супружеская пара застряла на 15 часов и не могла вызвать помощь, так как не было аварийной кнопки.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве на проспекте Победы на крыше лифта на седьмом этаже строительства нового ЖК обнаружили тело мужчины.