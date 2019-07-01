В оккупированном Луганске прогремел мощный взрыв: подробности и фото с места

В понедельник, 1 июля, в оккупированном Луганске прогремел мощный взрыв в многоэтажке, после чего начался пожар.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил пользователь, пишущий под ником IgorGirkin

"На улице Коцюбинского (Китайская стена) горит крыша 10-го подъезда, был мощный взрыв, куски металла долетели до памятника Ворошилова (2-3-й подъезд), пожарные прибыли, тушат, но не особо помогает", - сказано в сообщении.

В настоящее время подробностей о причинах взрыва нет, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 1 июля в Соломенском районе произошел взрыв автомобиля Lexus GS 300.

Утром 30 июня в с. Нелипино Свалявского района взрыв газовоздушной смеси разрушил жилой дом, в результате чего травмированы два человека.

28 июня в оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв в многоэтажке, в результате которого погиб мужчина.