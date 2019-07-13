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Разгорается скандал из-за инцидента с неадекватами на БТРе в Харькове: видео и реакция силовиков

суббота, 13 июля 2019, 15:12
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В Харькове, где заметили в продаже БТР, разгорается громкий скандал с ездой нескольких неизвестных мужчин верхом на бронетранспортере.

Соответствующие видео опубликованы в Facebook-аккаунте "Харьков 1654".

Сообщается, что мужчины устроили настоящий беспредел в одном из мест отдыха харьковчан.

"Братишки выехали из воды с фразой "уберите *ахуй свою *овнюшку, а то переедем". Речь шла о двух автомобилях, припаркованных у берега. В результате отдыхающим пришлось отогнать свои авто, чтобы БТР проехал", - говорится в подписи к кадрам.

На кадрах видно, что участники инцидента находятся не совсем в адекватном состоянии, большинство из них раздеты по пояс.

"Пьяное быдло покаталось по Харькову на БТРе. С применением всех атрибутов *олбоебизма. Кое-кто начал забрасывать претензии к военным. Так вот, уважаемые, данный БТР к военным никакого отношения не имеет. Как и люди в нем и на нем", - прокомментировал инцидент начальник пресс-центра ОКП ООС Виталий Саранцев.

В свою очередь, как сообщили в облуправлении Нацполиции, с заявлениями по этому инциденту никто не обращался. Аналогичный ответ предоставили и облуправлении патрульной полиции. "Такие вызовы не поступали", - отметили в ведомстве.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе боевики на БТР снесли жилой дом.

Также в России военный утонул вместе с БТРом.

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