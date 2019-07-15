Бойцы ВСУ показали, как мстят врагу за обстрелы: мощное видео с передовой

Украинские военные показали, как мстят боевикам на Донбассе за провокационные обстрелы.

Соответствующее видео опубликовано на странице "Радио Свобода" в Twitter.

По словам одного из бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в последнее время активизировались вражеские снайперы - они ведут огонь даже по "кухне" военных, хотя ранее "охотились" только на офицеров.

Тем не менее, украинские военные отправляют врагу мощную "ответку", что и попало на видео.

Бійці під Новгородським: снайпери противника активізували обстріли pic.twitter.com/UCJFSxj071 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 15 июля 2019 г.

Как сообщал "Апостроф", ранее бойцы подразделения специального назначения "Азов" нанесли удар по позициям боевиков в районе Горловки, которым был уничтожен комплекс артиллерийской разведки "Зоопарк-1".

Также появилось видео точного удара ВСУ по россиянам под Донецком.

Ранее бойцы ООС уничтожили на Донбассе технику боевиков, которая подвозила боеприпасы на их позиции.