Стало известно про убийство в Виннице осужденного педофила

В Виннице 59-летний пенсионер, который изнасиловал первоклассницу неестественным способом, был найден мертвым в СИЗО.

Об этом сообщает местный канал "33".

Сейчас журналисты сообщают о двух версиях смерти извращенца - его или убили сокамерники, или же у него стало плохо с сердцем. Сейчас свидетелей убийства нет.

В управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний не дали комментариев, тем временем в Государственном бюро расследований открыли расследование.

"Действительно, следователями ГБР ведется расследование по факту умышленного убийства. В настоящее время следователями назначен ряд экспертиз, чтобы дать ответы на ряд вопросов и иметь дальнейший алгоритм действий. Поэтому пока никому подозрение не объявляли", - заявил представитель ГБР Леонид Матвейцев.

Против умершего в суде есть целый комплекс доказательств - от записи камер до показаний девочки и медперсонала, проводившего осмотр. Ему грозило до 15 лет тюрьмы.

Как сообщал "Апостроф", 4 июля в Винницкой области местный житель из охотничьего огнестрельного оружия убил жену своего брата, приняв ее за дикого зверя, который проник на его территорию.