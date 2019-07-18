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Чемодан с мертвым ребенком в Черновцах: фото, видео и последние подробности трагедии

четверг, 18 июля 2019, 13:13
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Чемодан, в котором находилось тело погибшего 2-летнего мальчика Саши Пилявского, выбросила на окраине Черновцов родная мать ребенка - Анна Пилявская.

Как сообщает региональная пресса, ребенок погиб до того, как оказался в чемодане.

Как рассказал журналистам эксперт отдела комиссионных судебно-медицинских экспертиз Александр Лазебник, ребенок скончался минимум за несколько дней до того, как нашли чемодан.

Он подтвердил, что признаков насильственной смерти на теле не было. По предварительной версии, он погиб во время приступа бронхиальной астмы.

Специалисты будут проводить повторные экспертизы.

Недавно состоялись похороны ребенка. Поиски матери погибшего 2-летнего Саши Пилявского продолжаются.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось фото матери ребенка, тело которого нашли в чемодане в Черновцах.

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