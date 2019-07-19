Под Радой поймали дезертира с гранатой: подробности скандала

В пятницу, 19 июля, под Верховной Радой Украины задержали мужчину с гранатой в сумке.

Об этом заявили в Главном управлении Национальной полиции в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, правоохранители столицы перешли на усиленный режим несения службы в канун дня голосования на выборах.

"У здания парламента, где вечером должна состояться встреча Вакарчука (лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук, - "Апостроф") с избирателями, полицейские задержали 22-летнего жителя Полтавской области, который находится в розыске за дезертирство", - заявил сотрудник полиции.

Отмечается, что в настоящее время с задержанным проводятся следственные действия, устанавливается, где он взял боеприпас и с какой целью принес его под здание парламента.

Как сообщал "Апостроф", ранее во время купания в Днепре молодой человек нашел боевую гранату РГД-5.

Также в Марганце Днепропетровской области молодой человек с наркотической зависимостью взорвал гранату в людном месте.