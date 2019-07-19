В Крыму военные Путина на автобусе влетели в "скорую помощь": фото аварии

В аннексированном Крыму российские оккупанты попали в жесткое ДТП с участием автомобиля скорой помощи.

Об этом сообщает КРЫМский бандеровец в Twitter.

"Крым. Трасса Симферополь-Николаевка. Скорая ехала с сиреной и проблесковыми маячками, а водитель просил по рации уступить дорогу. Но Крым оккупирован и превращен в военную базу. Военный автобус оккупантов скорую не пропустил, сбив машину с медиками, которые ехали спасать чью-то жизнь", - говорится в сообщении.

На фото видно, что авария оказалась достаточно серьезной: автомобиль скорой помощи перевернулся.

Как сообщал "Апостроф", ранее скорая влетела в отбойник потом в бус под Киевом.

Также военная "скорая" попала в ДТП в Харькове.