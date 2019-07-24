На Закарпатье топ-чиновник налоговой устроил смертельное ДТП: фото с места

Во вторник, 23 июля, в селе Ракошино Закарпатской области заместитель руководителя Государственной фискальной службы в регионе за рулем внедорожника Volkswagen Touareg сбил пешехода, который умер на месте аварии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

По его словам, следователи территориального управления Госбюро расследований уже начали досудебное расследование в криминальном деле по факту ДТП.

"Установлено, что 45-летний водитель внедорожника Volkswagen Touareg, один из заместителей руководителя ГФС в Закарпатской области, на окраине села Ракошино совершил наезд на пешехода - сотрудника дорожной службы, который работал на том участке дороги. От полученных травм, пострадавший погиб на месте аварии. Водитель Volkswagen Touareg сейчас находится в реанимационном отделении Мукачевской ЦРБ", – пишет Лысенко.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 20 июля в Луцке произошло ДТП с участием прокурора, который находился за рулем автомобилем BMW.