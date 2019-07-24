Пропавшего бойца ВСУ с позывным "Хосе" отравили: в сети раскрыли детали

Бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игната Капитоненко с позывным "Хосе", о пропаже которого стало известно ранее, вероятно, отравили клофелином.

Об этом на своей странице сообщила Линда Судиловская.

По ее словам, мужчина нашелся, но он не помнит всего происходящего с ним.

"Игнат нашелся. Живой, в сознании, ограблен - последнее, что помнит - "стаканчик кофе", видимо, с клофелином. Парк Дружбы, вышел на заправку. Сейчас определяемся, или в часть, или в больницу", - написала Судиловская.

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Как сообщал "Апостроф", ранее в Бердянске Запорожской области загадочно пропал таксист Иван Панченко, который вечером 22 июля взялся отвезти клиентов в соседний город Токмак.

Вскоре правоохранители обнаружили машину таксиста, а также задержали его попутчиков.