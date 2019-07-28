Оскандалившегося топ-чиновника из Днепра разыграли пранкеры: опубликовано видео

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли главу Главного управления Национальной полиции Днепропетровской области, генерала Виталия Глуховерю, который попал в скандал из-за превышения власти.

Соответствующую аудиозапись обнародовала "Страна.ua".

Так, пранкер Вован представился гражданским журналистом и заявил, что хочет задать Глуховере вопросы, касающиеся незаконных действий его сотрудников.

"Я считаю, что это все российская пропаганда. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, приходите в кабинет, разберемся", - заявил топ-чиновник, бросив затем трубку.

После с Глуховерей связался Лексус в образе президента Украины Владимира Зеленского. Он поинтересовался, что происходит в области и откуда появилось видео, вызвавшее всеобщее возмущение. Генерал начал оправдываться.

"У меня ничего не произошло. Мы действуем в соответствии с законом... Ну, я не понимаю... Очень много блогеров... Как они это выставили, мы покамест разбираемся", - сказал он.

Когда пранкер от имени Зеленского пригрозил увольнением, генерал стал обещать выполнить все его указания и поступить в соответствии с законом. Лексус добавил, что он, дескать, никогда не видел, чтобы сотрудники полиции так общались со своими патрульными.

"А что, плохо общался? Или что?" - спросил Глуховеря.

Как сообщал "Апостроф", ранее суд принял решение по экс-главе одесской Нацполиции Дмитрию Головину.