В Киеве обнаружили жуткую находку в парке: опубликованы фото

Во вторник, 30 июля, в Парке партизанской славы в Киеве обнаружили утопленника.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Instagram.

"Тело достали, погибшим оказался мужчина 1988 г.р. На месте ППС (патрульно-постовая служба, - "Апостроф"), полиция, скорая помощь. Детали происшествия устанавливаются", - сказано в сообщении.

"Скоро в лужах после дождя тонуть начнут", "Чтобы утонуть, достаточно и одного метра. А судя по тому, как топит Киев, не удивлюсь", "Каждый год там кого-то топят", - комментируют пост в интернете.

Как сообщал "Апостроф", 27 июля на берегу Днепра в районе Осокорков ученица шестого класса обнаружила труп женщины.

Ранее в Киеве в общественном туалете в луже крови обнаружили тело мужчины.