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Полиция задержала горе-мать, выбросившую годовалого ребенка: фото

пятница, 02 августа 2019, 22:42
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Правоохранители задержали женщину, которая выбросила своего мертвого ребенка в чемодане на окраине Черновцов около месяца назад, 27 июня.

Об этом сообщил заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на странице в Facebook, опубликовав фото задержанной.

"Благодаря помощи обычных граждан только сегодня (2 августа, - прим. ред.), спустя месяц после смерти ребенка, была найдена эта женщина, которая своего родного ребенка, трехлетнего малыша, выбросила, как ненужный мусор в чемодане. Матерью ее назвать не могу", - написал он.

Напомним, в четверг, 27 июня, на окраине Черновцов прохожие обнаружили в чемодане мертвого ребенка. Мать ребенка искали больше месяца. Признаков насильственной смерти на теле не было. По предварительной версии, он погиб во время приступа бронхиальной астмы.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось фото матери ребенка, тело которого нашли в чемодане в Черновцах.

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