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Стало известно о смерти украинского бойца с позывным "Кореец": опубликовано фото

пятница, 02 августа 2019, 16:34
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В селе Тараща, Черкасской области, умер участник АТО, боец батальона "Айдар" с позывным "Кореец".

Об этом в Facebook сообщают побратимы бойца.

"Ушел из жизни айдаровец, псевдо - Кореец. К сожалению, у родных нет достаточно средств, чтобы забрать тело из села Тараща и перевезти в город Киев для кремации (Ярослав хотел чтобы его тело сожгли после смерти, это его завещание). Обращаемся ко всем побратимам, волонтерам, патриотам и неравнодушным украинцам помочь собрать средства на перевозку и кремацию бойца Айдара", – пишет глава ГО "Айдар Волонтерская помощь" Василий Журбенко.

В комментариях также отмечают, что у умершего бойца ранее произошел инсульт. У ветерана остался маленький сын.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 23 июля, под Запорожьем, в Мелитополе, скончался 37-летний ветеран АТО Сергей Вихляев.

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