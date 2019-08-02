Стало известно о смерти украинского бойца с позывным "Кореец": опубликовано фото

В селе Тараща, Черкасской области, умер участник АТО, боец батальона "Айдар" с позывным "Кореец".

Об этом в Facebook сообщают побратимы бойца.

"Ушел из жизни айдаровец, псевдо - Кореец. К сожалению, у родных нет достаточно средств, чтобы забрать тело из села Тараща и перевезти в город Киев для кремации (Ярослав хотел чтобы его тело сожгли после смерти, это его завещание). Обращаемся ко всем побратимам, волонтерам, патриотам и неравнодушным украинцам помочь собрать средства на перевозку и кремацию бойца Айдара", – пишет глава ГО "Айдар Волонтерская помощь" Василий Журбенко.

В комментариях также отмечают, что у умершего бойца ранее произошел инсульт. У ветерана остался маленький сын.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 23 июля, под Запорожьем, в Мелитополе, скончался 37-летний ветеран АТО Сергей Вихляев.