Циклон раскрутился: синоптик предупредила украинцев об опасности

В воскресенье, 4 августа, погоду в центральных, восточных и южных областях Украины будет определять циклон, поэтому нужно быть осторожными, особенно у моря.

Об этом на своей странице в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 5 августа ветер утихнет, но порывы все еще возможны на востоке страны. Ожидаются локальные дожди и грозы, сухо будет только в Одесской области.

"В большинстве областей Украины прогнозируется днем +17+24 градуса, на юге и на Закарпатья до +26 градусов. А ближайшей ночью вообще холодяка ожидается на севере и северо-востоке - +8 +12 градусов", - отметила Диденко.

Синоптик добавила, что ночью и утром в Киеве будет +10+11 градусов, днем - до +20, особых осадков не ожидается, ветер утихнет.

"И главная синоптическая новость грядущей недели! Со вторника-среды в Украине ожидается существенное потепление!" - подчеркнула она.

Как сообщал "Апостроф", 3 августа Одесскую область накрыла мощная непогода: некоторые улицы затопило из-за обильных ливней, а за городом пронесся смерч.