Изъяли много оружия: появились данные о мужчине, который прострелил голову охраннику в Полтаве

Стали известны данные о стрелке, который 6 августа из пистолета ранил охранника кафе "Ботаник" в Полтаве.

Об этом сообщает интернет-издание "Полтавщина".

7 августа полиция оперативно задержала вероятного стрелка. Об этом также сообщил глава ГУНП в Полтавской области Андрей Замахин.

Стало известно, что подозреваемым оказался 62-летний житель Полтавы Виктор М. Его задержание произошло у многоквартирного дома в переулке Кустарном, где он живет вместе с женой и двумя собаками. Ранее он трижды привлекался к административной ответственности. В частности, за выгул собаки без намордника и за мелкие кражи из магазинов.

В апреле 2016 года Октябрьский райсуд Полтавы оштрафовал Виктора М. за выгул собаки без намордника, в результате чего был причинен вред потерпевшему. В июле 2018 года он попался на краже свинины из магазина "АТБ", а в марте 2019 года - на краже сахара с магазина "Велмарт". Также известно, что в течение 2006-2015 годов у него был открыт ФОП с деятельностью в сфере рекламы.

Полицейские также провели обыск у подозреваемого. У него изъяли оружие и много патронов.

Тем временем пострадавший охранник находится в Полтавской областной клинической больницы им. М.В.Склифосовского. Пострадавшего прооперировали - провели декомпрессионную трепанацию черепа, чтобы устранить последствия отека мозга и кровоизлияния.

Как сообщал "Апостроф", 3 августа в селе Нерубайское, пригороде Одессы, мужчина с обрезом напал на отделение "Новой почты", а перед этим - обстрелял автомобиль на трассе.