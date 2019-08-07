Пытали током и душили: украинец рассказал о страшных пытках ФСБ в Крыму, видео

Освобожденный из плена ФСБ в оккупированном Россией Крыму украинский политзаключенный Александр Стешенко рассказал, как его пытали российские силовики.

Об этом сообщает канал UA: Харків в Facebook.

По словам мужчины, его похитили на пограничном пункте с оккупированным полуостровом "Чонгар". Сотрудники ФСБ обвинили Сташенко якобы в поджоге дома муфтия Крыма.

"Этого всего не было, никакие люди мне заданий не давали. Я их оговорил, потому что меня пытали. Душили меня пакетами, били меня, током пытали, и мне пришлось это сказать", - поделился политзаключенный.

Он заявил, что содержание было плохим, не предоставляли лечения и ужасно относились. Из-за холода постоянно возникала простуда.

Как сообщал "Апостроф", ранее в деле пленных украинских моряков возник неожиданный поворот.