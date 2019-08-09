Под Житомиром отец двух детей устроил дома кровавую бойню: фото с места трагедии

В Коростене Житомирcкой области 8 августа местный житель избил до смерти жену, после чего совершил самоубийство.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции области, тело 32-летнего мужчины на берегу реки обнаружил его отец.

Выяснилось, что погибший застрелился из охотничьего ружья, которое было на него и зарегистрировано. Оружие находилось рядом с телом мужчины.

Позже по месту жительства мужчины полицейские нашли тело его жены с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, 28-летняя женщина умерла в результате полученных травм.

В полиции пока не могут назвать точную причину ссоры. Отмечается, что мужчина пытался скрыть содеянное, а когда понял, что у него это не получится, совершил самоубийство.

У семьи остались два ребенка. В полиции отмечают, что семья не считалась неблагополучной и имела средний достаток.

Как сообщал "Апостроф", барабанщик рок-группы Razorback Брайан Веласко совершил самоубийство в прямом эфире.