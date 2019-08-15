Мы просто упали в поле: появился рассказ пассажиров об огненном ЧП с самолетом в России

Пассажиры самолета А-321 рейса Москва – Симферополь, который совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, поделились подробностями авиакатастрофы.

Люди говорят, что самолет начало трясти сразу после взлета, после чего в салоне появился запах гари.

Другой очевидец рассказал, что среди пассажиров есть и пострадавшие.

"Стоим в поле, пострадавшие есть, у парня рука сломана, у кента палец по ходу, ничего не сказали еще. Двигатель несколько раз хлопал. Они пытались его снова запустить, но мы начали падать, я держался за крест, я теперь точно верю в Бога", – отметил другой пассажир.

Также люди рассказали, что когда самолет начал набирать скорость, то прогремел взрыв. После этого воздушное судно начало терять высоту.

"И мы просто упали в поле. Когда приземлились, все стали разбегаться. Когда открыли экстренный выход, некоторые начали спрыгивать, некоторые вообще босиком побежали. Мы оказались в поле. Нам сказали, куда идти, мы вышли на дорогу. Часа три, наверное, стояли. Только что нас забрал автобус", – рассказывают очевидцы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что жесткую посадку самолета в России показали на видео с дрона.