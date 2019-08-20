В нападении на таксиста подозревают 22-летнего добровольца "Правого сектора": фото

В Чернигове в ночь на 1 августа трое мужчин жестоко избили таксиста: один из подозреваемых ранее был добровольцем "Правого сектора" и неоднократно бывал в зоне ООС на Донбассе.

Об этом сообщает Gorod.cn.ua.

В материалах суда отмечается, что 1 августа 2019 года около 1:30 ночи, Сергей Корницкий по предварительному сговору с Анатолием Лунем и Ярославом Рожновым (доброволец "Правого сектора"), находясь на улице Гагарина в Чернигове напали на таксиста Александра Пикалова.

Пикалова били по голове и туловищу, стреляли в него, предположительно, из травматических пистолетов. В результате ему повредили позвоночник, шею, нанесли закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Позже потерпевший опознал всех троих нападавших на него.

По поводу Ярослава Рожнова, в "Правом секторе" заявили, что тот вышел из состава организации еще в феврале 2019 года в связи с "определенными психологическими проблемами со здоровьем".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 17 августа в Чернигове сотрудники спецподразделения полиции КОРД задержали двоих подозреваемых в убийстве мужчины и женщины.