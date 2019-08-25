Под Мариуполем нарушитель со стрельбой пытался прорваться через блокпост Нацгвардии

На блокпосту неподалеку от Мариуполя, Донецкой области, бойцы Национальной гвардии задержали пьяного, который пытался прорваться на автомобиле.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Как отмечается, блокпост расположен на восточной окраине Мариуполя. Для проверки документов нацгвардейцы остановили автомобиль ВАЗ-21013. Во время общения с гвардейцами от водителя был слышен сильный запах алкоголя.

"В нарушение требований военного наряда гражданин К. пытался избежать ответственности и попытался прорваться через блокпост на транспортном средстве. С целью прекращения противоправных действий, старшим контрольного пункта было сделано предупреждение голосом о применении оружия и предупредительный выстрел вверх. Однако, автомобиль продолжал движение в противоположном направлении в сторону населенного пункта Сопино, сбив при этом шлагбаум. Такие действия водителя заставили военнослужащих применить оружие для остановки автомобиля, открыв огонь по колесам", – говорится в сообщении пресс-центра.

Нарушителя задержали и оказали ему домедицинскую помощь, поскольку тот получил травмы. Позже его передали сотрудникам Нацполиции Мариуполя.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в воскресенье, 25 августа, в зоне боевых действий на Донбассе во время вражеских обстрелов были ранены четверо военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), один боец во время эвакуации в медучреждение скончался.