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Что силовики вынесли из квартиры Аласании: появились подробности

пятница, 30 августа 2019, 17:47
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Председатель правления "UA: Суспильного мовлення" Зураб Аласания рассказал детали обыска, который проводился в его доме силовиками ГБР и СБУ.

"Что именно ищут - сказать сложно, имеют постановление суда на изъятие бумаг и электронных носителей. Забрали какие-то старые копии каких-то старых рабочих документов, а также материалы конференции Совета Европы по стратегическому развитию Суспильного", - написал он 30 августа в Facebook.

По словам Аласании, такими обысками ГБР может показывать новой власти, что в строю правоохранителей они заметны.

Он также добавил, что скрывать ему нечего и он готов к допросам.

Напомним, что обыски проводились сегодня по месту жительства Аласании и в офисе телеканала.

Ранее "Апостроф" сообщал, что дело НАБУ по "Роттердам+" разваливается в судах и правоохранительных структурах, что подтверждает отстранение от дела прокурора, которая его вела.

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