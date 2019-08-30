Что силовики вынесли из квартиры Аласании: появились подробности

Председатель правления "UA: Суспильного мовлення" Зураб Аласания рассказал детали обыска, который проводился в его доме силовиками ГБР и СБУ.

"Что именно ищут - сказать сложно, имеют постановление суда на изъятие бумаг и электронных носителей. Забрали какие-то старые копии каких-то старых рабочих документов, а также материалы конференции Совета Европы по стратегическому развитию Суспильного", - написал он 30 августа в Facebook.

По словам Аласании, такими обысками ГБР может показывать новой власти, что в строю правоохранителей они заметны.

Он также добавил, что скрывать ему нечего и он готов к допросам.

Напомним, что обыски проводились сегодня по месту жительства Аласании и в офисе телеканала.

Ранее "Апостроф" сообщал, что дело НАБУ по "Роттердам+" разваливается в судах и правоохранительных структурах, что подтверждает отстранение от дела прокурора, которая его вела.