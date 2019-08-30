В центре Луцка устроили погоню за похитителем ребенка: фото

Вечером в четверг, 29 августа, в Луцке полицейские устроили погоню за мужчиной, который похитил ребенка и пытался вывезти его на личном автомобиле.

Об этом сообщает местное издание ВолиньPost.

Так, мужчина, который сел за руль с признаками, внешне напоминавшими алкогольное или наркотическое опьянение, похитил собственного сына.

За похитителем в погоню двинулись несколько экипажей полиции, которым удалось остановить Opel на иностранной регистрации. Задержание произошло в самом центре Луцка, напротив здания Волынской областной администрации.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Кропивницким педофил похитил и изнасиловал ребенка. Нападавший бил несовершеннолетнюю, пока она не упала. Потом изнасиловал ее.

Аналогичный случай произошел и во временно оккупированном Донецке. Неизвестный похитил Петрикину Диану Александровну, которая родилась 15 декабря 2008 года.