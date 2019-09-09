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Изнасилование пассажирки BlaBlaCar: в деле случился странный поворот

понедельник, 09 сентября 2019, 22:27
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Полиция пока не вручала подозрение водителю сервиса BlaBlaCar, который обвиняется в изнасиловании своей пассажирки.

Об этом заявил начальник ЦОС УМВД в Черкасской области Дмитрий Грищенко, передает УНИАН.

По его словам, поскольку свидетелей изнасилования потерпевшей не было, то для вручения подозрения, и, как следствие, избрания подозреваемому меры пресечения, нужны доказательства его причастности к преступлению. Доказательства могут появиться по результатам ряда экспертиз, назначенных судом по ходатайству следователя, которые сейчас продолжаются.

Грищенко подчеркнул, что первоочередные следственные действия с потерпевшей, в частности относительно ее медицинского освидетельствования для установления факта изнасилования, были проведены и результаты приобщены к материалам дела. Пока же продолжаются другие экспертизы, на завершение которых требуется время.

"После обращения потерпевшей (31 августа - прим. ред.) тогда же было открыто производство. В течение недели, до 4 сентября было направлено в суд ходатайство об экспертизе, проведены первоочередные следственные действия, в том числе был допрошен водитель, на которого указала подозреваемая. Я только что общался со следователем, и он сообщил, что все первоочередные следственные действия практически завершены. Все ходатайства в суде. Также было проведено сразу судебно-медицинское освидетельствование. Осталось дождаться результатов экспертиз", - заявил Грищенко.

Также он отрицает информацию, распространенную в соцсетях, что полиция Черкащины пытается "спустить дело на тормозах".

"Дело расследуется, ни о каком затягивании не идет речь", - добавил представитель полиции.

Грищенко также заявил, что у полиции нет информации, что потенциальный подозреваемый - водитель - может сбежать с Украины. По его словам, полиция "держит с ним контакт".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве таксист напал на женщину, которую подвозил к дому, изнасиловал ее и забрал у нее украшения.

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