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В Виннице пропала 11-летняя школьница: полиция просит о помощи, фото

понедельник, 16 сентября 2019, 23:58
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В понедельник, 16 сентября, в полицию Винницы поступило сообщение об исчезновении 11-летней Ирины Катусевой, которая утром вышла из своего дома в школу, но до учебного заведения не дошла и домой не вернулась.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Ирина вышла из своего дома на улице Андрея Первозванного в 8:40, ее школа находится на улице Келецкой. Мобильного телефона при себе ребенок не имел.

Правоохранители Винницы проводят комплекс поисковых мероприятий для установления местонахождения девочки.

Приметы пропавшей: рост примерно 140-145 см, худощавого телосложения, волосы черные до плеч собранные в хвост, глаза темные, была одета в кофту вишневого цвета, черные джинсовые брюки, кроссовки вишневого цвета, имела при себе рюкзак фиолетового цвета с рисунком девочки.

"Просьба ко всем гражданам, которые видели девочку, позвонить в полицию по номеру 102", – говорится в сообщении полиции.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в Киеве уже почти месяц идут поиски молодого человека, который пропал в начале августа. Он уведомил знакомых, что его обокрали, а затем пропал.

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