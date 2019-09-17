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Появились фото пожара в доме Гонтаревой, сделанные ее соседом

вторник, 17 сентября 2019, 14:15
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Сосед экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой в селе Гореничи Киевской области сделал фото сгоревшего дома чиновницы.

Об этом сообщает издание "Новое время".

Соседу, как одному из первых очевидцев, удалось сфотографировать пылающее здание. На снимка запечатлены первые минуты ликвидации пожара. В результате возгорания дом Гонтаревой выгорел практически дотла.

Напомним, возгорание произошло в ночь на 17 сентября в селе Гореничи. Неизвестные бросили на территорию дома Гонтаревой бутылку с зажигательной смесью. Вследствие инцидента никто не пострадал.

Как сообщал "Апостроф", в сгоревшем доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, полиция нашла зажигательную светло-шумовую ракету.

Ранее экс-председатель НБУ Валерия Гонтарева в Лондоне попала под колеса автомобиля.

Позже Гонтарева прислала журналистам видео и фото, подтверждающие то, что она получила травмы в Лондоне из-за наезда на нее авто.

А в ночь на 5 сентября этого года в Киеве сгорел автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

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