"Скользкая" тишина: бойцы ВСУ рассказали, что происходит на передовой на Донбассе, видео

С начала суток на Донбассе один военнослужащий ВСУ погиб, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.

"С начала суток при выполнении боевого задания один военнослужащий Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил погиб. Два военнослужащих получили ранения", - говорят в штабе.

Кроме того, как сообщает 5 канал, боевики на Донбассе в последнее время активизировались.

"По всей линии фронта в Донбассе активизировались снайперы боевиков. Не утихают и стрелки оккупантов и на подступах к оккупированного Донецка", - сообщают журналисты.

В то же время на украинских позициях у шахты "Бутовка", атаки все же стихли.

"Там российско-террористические войска взялись укреплять свои позиции", - добавляют в сюжете.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети были опубликованы фото из оккупированного пророссийскими боевиками Донецка. Снимок поразил украинских пользователей соцсетей, поскольку город выглядит пустынным и совсем заброшенным.

Также офицер ВСУ одним фото показал, какое будущее ждет оккупированный Донбасс.