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В Ужгороде мужчина устроил ЧП в отделении полиции: подробности инцидента

четверг, 19 сентября 2019, 22:03
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В Ужгороде из окна отделения полиции выпрыгнул задержанный мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечают, что в пятницу, 13 сентября, работники правоохранительных органов доставили двух граждан в городское отделение полиции. Один из мужчин выпрыгнул из окна служебного кабинета четвертого этажа. Вследствие падения с высоты он получил телесные повреждения. Сейчас мужчина находится в больнице.

Следователи ГБР подозревают полицейских в превышении власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием, применением оружия или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями (часть 2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины). Им грозит от трех до восьми лет тюрьмы.

Как сообщал "Апостроф", 19 сентября в Киеве произошло очередное чрезвычайное происшествие: мужчина по неизвестным причинам упал на рельсы на одной из станций метро.

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