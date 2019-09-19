В Ужгороде мужчина устроил ЧП в отделении полиции: подробности инцидента

В Ужгороде из окна отделения полиции выпрыгнул задержанный мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечают, что в пятницу, 13 сентября, работники правоохранительных органов доставили двух граждан в городское отделение полиции. Один из мужчин выпрыгнул из окна служебного кабинета четвертого этажа. Вследствие падения с высоты он получил телесные повреждения. Сейчас мужчина находится в больнице.

Следователи ГБР подозревают полицейских в превышении власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием, применением оружия или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями (часть 2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины). Им грозит от трех до восьми лет тюрьмы.

Как сообщал "Апостроф", 19 сентября в Киеве произошло очередное чрезвычайное происшествие: мужчина по неизвестным причинам упал на рельсы на одной из станций метро.