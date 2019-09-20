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Неудачно "подрезал": на заправке под Киевом произошел конфликт со стрельбой

пятница, 20 сентября 2019, 18:54
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В городе Вишневое Киевской области ссора между автомобилистами на заправке закончилась стрельбой.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на правоохранителей.

Так, прибывшие на вызов сына одного из участников конфликта полицейские выявили, что 35-летний местный житель выстрелил в другого мужчину из травматического пистолета. Пострадавший получил повреждение в щеку.

Также были выяснены причины конфликта. Пострадавший на заправке предъявил претензии своему оппоненту в том, что он его якобы "подрезал". В ответ тот схватился за оружие и выстрелил.

В полиции открыли производство по ч.4 ст.296 УК Украины - хулиганство с применением огнестрельного оружия. Задержанному грозит тюремное заключение от 3 до 7 лет.

Как сообщал "Апостроф", 15 сентября в Киеве хозяин горящего дома начал стрелять из пистолета по пожарным, которые занимались тушением пожара.

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