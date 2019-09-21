На Донбассе произошло смертельное ЧП на пропускном пункте: фото

На пункте пропуска "Станица Луганская", которая является одним из ключевых городов на линии разграничения в контексте разведения сил на Донбассе, умер мужчина.

Об этом сообщают Новости Донбасса.

Отмечается, что мужчина пересек КПВВ, прошел через пролом и упал прямо на мосту уже на подконтрольной боевикам территории.

Причины смерти устанавливаются, за телом мужчины приехали родственники.

Как ранее сообщал "Апостроф", на Донбассе на КПП произошла кровавая трагедия с микроавтобусом. В результате происшествия, по разным данным, один человек погиб еще двое или трое пострадали.

Также на пропускном пункте в оккупированный Донбасс скончался мужчина. Умерший был 1949 года рождения. По предварительным данным, мужчина скончался из-за обширного инсульта.