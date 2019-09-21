В Николаеве простились с погибшими в кровавой бойне на АЗС: фото

В субботу, 21 сентября, в Николаеве провели в последний путь трех мужчин, которых расстреляли на газовой заправке.

Об этом сообщает ресурс nikolaev24.com.ua.

Родные, близкие, друзья и коллеги пришли к похоронному бюро, расположенному на улице Слободская 1-а, чтобы проститься с погибшими.

После часовой церемонии прощания усопших похоронили на Мешковском кладбище.

Напомним, что подозреваемого в убийстве трех человек Николая Захарова взяли под стражу и отправили в СИЗО на срок 60 суток без возможности внесения залога.

Как сообщал "Апостроф", следователи сообщили о подозрении в умышленном убийстве 48-летнему местному жителю, который совершил тройное убийство на автозаправочной станции в Николаеве.